تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الإستوائية في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب تونس مع نظيره غينيا الإستوائية مساء اليوم الأربعاء على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويعتلي منتخب تونس جدول ترتيب مجموعته الثامنة برصيد 6 نقاط من مباراتين متساويا مع نامبيا، فيما يقع منتخب غينيا الإستوائية في المركز الخامس دون نقاط.



ويسعى منتخب تونس لتعزيز صدارته في المجموعة الثامنة قبل أن يسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة نامبيا في الجولة الرابعة.



موعد مباراة تونس وغينيا الإستوائية:



تنطلق مباراة تونس وغينيا الإستوائية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس BeinSports HD3.



تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الإستوائية:

حارس المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ديلان برون – علي العابدي.

خط الوسط: حمزة رفيعة - محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – إلياس سخيري – نادر الغندري.

خط الهجوم: إلياس عاشوري – إلياس سعد.