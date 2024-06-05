مدرب ليفربول: لا توجد مشكلة بين صلاح وكلوب ولقطة مؤمن زكريا كانت رائعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الهولندي جون أختربرج مدرب حراس مرمى فريق ليفربول الانجليزي السابق، أنه لا توجد مشكلة بين النجم الدولي محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب، بعدما حدثت مشادة بينهما في أحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أختربرج في تصريحات تلفزيونية أنه لم يكن هناك مشكلة بين كلوب وصلاح وهما كلاهما شخص جيدا وكلاهما يريدان خدمة الفريق ولم تكن هناك قصة وراء هذه المشكلة والجميع استطاع ان يكبح جماحه.

وواصل مدرب ليفربول السابق: محمد صلاح لديه عقد مع ليفربول وهو سعيد مع الفريق وهذا هو الافضل له في نهاية المطاف.

وأضاف: كانت لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا حينما دعاه لغرفة خلع ملابس ليفربول وكنا سعداء بمشاركته في هذه اللحظة الرائعة، وصلاح هو ما نظم هذا الامر بالكامل.

وأشار إلى أن محمد صلاح هو ملك مصر وملك ليفربول هو لاعب لا يصدق وهو لاعب وشخصية رائعة ويجب على المصريين ان يكونوا فخورين به، صلاح دوما يغني اغنية مصرية في عيد ميلادي وكنت سعيدا بقضاء هذا الوقت مع صلاح في ليفربول .

وأوضح أختربرج: قمنا ببناء فريق جديد لليفربول في بداية الموسم وحاولنا الحفاظ على هذا التوزان ولكن كان هناك العديد من الاصابات اثرت على مسار فريق ليفربول في نهاية الموسم الماضي رغم البداية الجيدة.

وأضاف: رغم رحيل العديد من اللاعبين عن الفريق قبل بداية الموسم واستقدمنا عدد اخر من اللاعبين والفريق الحالي لم يكن سيئا.

