شرط كوناتيه يعطل انضمامه لـ الاهلي

وصل الدولي البوركينابي محمد كوناتيه، المرشح للانتقال إلى النادي الاهلي إلى القاهرة قبل ساعات، وذلك من أجل خوض مباراة منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وكان وكيل أعمال كوناتيه قد أكد على وجود مفاوضات من قبل مسئولي النادي الاهلي، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

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وأبدى المدرب السويسري مارسيل كولر موافقته المبدئية على ضم كوناتيه لصفوف الفريق الأحمر، وذلك لرغبته في تدعيم مركز قلب الهجوم، خاصة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

واشترط كوناتيه الحصول على راتب مليون و500 الف دولار في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي قد يعرقل الصفقة، خاصة وأن هناك سقف للرواتب داخل النادي الاهلي.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

وحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة، فيما يأتي مازيمبي الكونغولي والزمالك في المركز الثاني برصيد خمس بطولات لكل ناد