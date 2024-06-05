مصير أفشة بعد تغريمه في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير محمد مجدي أفشة بعد تغريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أفشة تم تغريمه مبلغ مليون جنيه ولم يشارك في تدريبات الفريق أمس، ولكن لم يتم تجميده كما يروج البعض”.

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وأضاف: “أفشة لم يتم تجميده في النادي الاهلي، وهناك احتمالية كبيرة لأن يتواجد في مران اليوم، واللاعب تم توقيع غرامة مالية عليه والأمور انتهت”.

وتابع: “تدريبات الاهلي انطلقت أول أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي استمرت ثمانية، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة ضد عدد من لاعبي الفريق”.

وكان أفشة قد تحدث أول أمس مع الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرضه للظلم داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجماهير تفضل اللاعب صاحب اللقطة والذي يبحث عن التريند.

وتوج النادي الاهلي قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب للنهائي