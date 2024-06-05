برونو فيرنانديز يطلب عقد جديد من اجل البقاء مع اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الميرور البريطانية ان برونو فيرنانديز نجم وسط منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد مستعد للبقاء في مانشيستر يونايتد حتى نهاية مشواره داخل ملاعب كرة القدم على الرغم من تلقيه مجموعة من العروض المغرية الفترة الماضية بشرط توقيع تعاقد جديد مع مانشيستر يونايتد يتضمن رفع راتبه السنوي .

وكان برونو فيرنانديز محط اهتمام مجموعة من الاندية الاوربية خلال الفترة الماضية على رأسها بايرن ميونخ الذي اعلن بشكل واضح رغبته في التعاقد مع النجم البرتغالي وايضا نادي برشلونة الاسباني الى جانب ما تردد حول رغبة عدد من اندية الدوري السعودي في التعاقد مع النجم البرتغالي الذي يتبقى له موسما واحدا في تعاقده مع مانشيستر يونايتد .

وقالت صحيفة الميرور البريطانية : يرغب برونو فيرنانديز في توقيع تعاقد جديد مع مانشيستر يونايتد يرفع من خلاله راتبه السنوي بعد العروض التي تلقاها من عدد من الاندية الاوربية خاصة بايرن ميونخ وبرشلونة و ايضا في ظل رغبة مانشيستر يونايتد في الحصول على اموال من اجل تفادي اي مشاكل مع قانون اللعب النظيف والاستدامة المالية في الدوري الانجليزي واعلان ادارة اليونايتد امكانية بيع اي لاعب بالفريق ما عدا ثلاثة لاعبين .

وقالت صحيفة الميرور ان السير جيم راتكليف مالك نادي مانشيستر يونايتد و مجموعة INOS ربما بالفعل يعتبر برونو فيرنانديز هو الاعب الافضل داخل مانشيستر يونايتد لكن في نفس الوقت لديه قناعة بأن بيع بعض الاعبين ربما يكون افضل في الوقت الحالي مثل ساشو و كاسيميرو و راشفورد من اجل ضخ عناصر جديدة بالفريق .