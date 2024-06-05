منتخب مصر يختتم مرانه استعدادا لمباراة بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم منتخب مصر مرانه الجماعي مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء غد الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على ستاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة مصر، وجيبوتي وسيراليون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لحسام حسن في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام في قاعة المؤتمر باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا ينطلق في السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، على أن يتضمن بعض تدريبات الجري والإحماء، إلى جانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

