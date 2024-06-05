تطورات إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة سيراميكا القادمة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح، وذلك بعد خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن استبعاد أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر واستدعاء عمر كمال عبد الواحد بدلًا منه.

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وأعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة عن إصابة فتوح بتمزق في الكاحل، حيث يخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته من الإصابة.

ومن المقرر أن يستغرق البرنامج التأهيلي لأحمد فتوح فترة تتراوح ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع حتى يتعافى نهائيًا من الإصابة التي لحقت به.

وتقرر غياب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كيلوباترا، والمقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.