كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بخصوص حارس مرمى منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو القادمة، والمقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لأول مرة يحدث غموض حول حارس مرمى منتخب مصر في إحدى المباريات، وحتى الآن حسام حسن لم يستقر على الحارس الذي سيدفع به في مباراة الغد”.

اقرأ أيضًا.. تعليق خالد الغندور على اعتذار سيد عبدالحفيظ

وأضاف: “يجب علينا أن ندعم ونساند الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، كما أن إبراهيم حسن يقود بدور كبير في توجيه تعليمات لمدافعي منتخب مصر مثل محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد حمدي”.

واختتم: “مبسوط من الدور الذي يقوم به محمد صلاح في معسكر منتخب مصر من تحفيز للاعين ، ونجم ليفربول يقوم بدور مميز داخل معسكر الفراعنة”.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.