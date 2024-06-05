لاعب الزمالك يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب عدم استدعائه لمنتخب مصر وحقيقة خلافه مع حسام حسن مدرب الفراعنة.

وقال دونجا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وللجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استبعادي من معسكر المنتخب الحالي، يمكن أن يكون بسبب تقصير مني، ويجب علي بذل المزيد من الجهد من أجل الانضمام خلال الفترة المقلبة".

وأضاف: "علاقتي بحسام حسن جيدة للغاية وأعتبره بمثابة الأب الروحي لي، هو من منحني حرية التسديد ومنحني الفرصة كاملة خلال توليه مهمة تدريب بيراميدز، كل ما يقال عن وجود مشكلة بيني وبين حسام حسن غير صحيح بالمرة، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

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