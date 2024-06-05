"جمهوره وفي والأولوية له".. لاعب الأهلي السابق يختار الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف صالح جمعة لاعب الكره العراقي الحالي والأهلي السابق، مصيره في حال العودة إلى الدوري المصري، مشيرا إلى أن الأولوية للزمالك.

وقال صالح في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري المصري، ولكن في حال تلقي عروضا الأولوية للزمالك، وعودتي للأهلي قصة وانتهت، لعبت للأهلي 6 سنوات وحققت ألقابا وعودتي ستكون صعبة بعض الشيء، لابد أن أنظر على تجربة جديدة وأشخاص مختلفين".

وأضاف: "جمهور الزمالك وفي ومحترم وصبور جدا ومع كل المشاكل خلال السنوات الماضية ستجدهم دائما موجودين في المدرجات وفي ظهر فريقهم، ويحبون النادي أكثر عندما يخسر الفريق، وأشكر جمهور الأهلي على دعمهم لي حتى بعد رحيلي وصنعوا اسم صالح جمعة".