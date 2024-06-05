"المحاولة الأولى لطالب فنون".. قمصان منتخبات يورو 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحمل قمصان الفرق والمنتخبات، مزيج من الألوان والرموز، عادة ما تعبر عن دلالة لا تقل أهمية عن لقب هذا المنتخب، ومع اقترب بطولة أمم أوروبا، أسدل الستار عن عدة قمصان للمنتخبات المشاركة.

وظهر أن قميص منتخب أوكرانيا، هو نفس الذي كانوا يرتدونه منذ عام 2021، نظرا إلى أن علاقة مع الشركة المصنعة توترت وستنتهي الشهر المقبل، وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك".

وعلى الجانب الآخر، ظهر نمط على القميص الاحتياطي لمنتخب هولندا، وهو موجود على مقاعد خدمة الحافلات الريفية، وهي خدمة تعمل ثلاث مرات فقط في اليوم وتنقل المتقاعدين إلى المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وقالت الشركة المصممة إن التصميم مستوحى من الحركة الفنية الهولندية.

واختارت جمهورية التشيك اللون الأبيض لقميص المنتخب، مع الأزرق الفاتح، دون أي تفاصيل أو لمسات زخرفية، وظهر أن علم التشيك على اللون الأزرق أغمق من الأبيض، واتخذ منتخب سلوفاكيا نفس اللون الأبيض قميصا للمنتخب، ولكنه يضم اللونين الأحمر والأزرق.

وكان اللون الأسود العنصر الأساسي في قميص منتخب جورجيا، بالإضافة إلى بعض اللمسات باللون الأحمر، واحتوى قميص منتخب إيطاليا على أكثر من لون، الأحمر، الأبيض، الأخضر، أزرق، فيما بدا قميص منتخب إنجلترا وكأنه قميص للإحماء، حسبما ذكر تقرير صحيفة "ذا أثليتيك"، وظهر باللون الأسود مع الشعار الخاص بهم.

وكان قميص منتخب البرتغال، الأكثر زخرفة، مع دمج الألوان التالية، أبيض، أزرق فاتح، أسود، ووصفه التقرير بـ"المحاولة الأولى لطالب فنون".