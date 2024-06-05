"بعد 48 ساعة من رحيل مبابي".. باريس يأخذ حذره بشأن أشرف حكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بدأت إدارة باريس سان جيرمان في العمل على تجديد عقد لاعبه المغربي أشرف حكيمي، خاصة بعد رحيل الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

ورحل مبابي، صديق حكيمي المقرب، إلى ريال مدريد الإسباني قبل 48 ساعة، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2029.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد لاعبه، على الرغم من أنه لا يزال أمامه عامين، حتى يونيو 2026، وفي الساعات الماضية تحدث النادي مع حكيمي، إذ يعتبرونه أحد العناصر الرئيسية في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة حكيمي كانت الانتقال إلى ريال مدريد، وفي حالة رفض الفريق الفرنسي رحيل اللاعب، ينتقل إليه بنهاية عقده، حينها يكون في عمر 27 عاما، وسيكون الظهير الأيمن للأبيض داني كارفخال وصل إلى 34 عاما.

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