شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدرس السير الذاتية لاختيار مدير جديد لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسؤولو مودرن فيوتشر، على دراسة السير الذاتية لاختيار مدير جديد لقطاع الناشئين بالنادي وذلك بعد رحيل إمام محمدين عن ذلك المنصب، عقب توليه المسؤولية بالنادي منذ فترة وجيزة، ويسعى مسؤولو فيوتشر لحسم هذا الملف في أقرب وقت.

من ناحية أخرى، اتفق علاء ميهوب المدير الرياضى بنادى مودرن فيوتشر والقائم بأعمال مدير الكرة، مع مسئولى النادى على إنهاء التعاقد بالتراضى بينهم، وجاء قرار علاء ميهوب بسبب عدم احتياج طلعت يوسف المدير الفنى لمنصب مدير الكرة فى الجهاز المعاون له لذلك وتم الإتفاق على إنهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين.

في سياق متصل، اقترب مسئولو مودرن فيوتشر من حسم الصفقة الصيفية الأولى بضم ضياء السيد مهاجم فريق المنصورة، بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب وناديه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من مودرن فيوتشر قد دخل فى مفاوضات سابقة مع لاعب المنصورة خلال العام الماضي، غير أن الأمور توقفت بسبب مغالاة المنصورة المادية.

ويستعد مودرن فيوتشر، لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري، بمنافسات الدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، وكان مودرن فيوتشر قد نجح في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر مؤخراً، عقب الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بثلاثية نظيفة.