شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تطورات أزمة أفشة وكواليس غيابه عن حفل مشروع القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى أحمد شوبير عن تطورات أزمة تصريحات محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، والتى أثارت حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء.

قال شوبير، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "أفشة لم يحضر حفل مشروع القرن ولم يشارك فى المران الجماعى، ومن حق الأهلى تغريم اللاعب لكن ليس من حقه منعه من المشاركة فى التدريبات، واللاعب أخطأ ولكن الموضوع تصاعد والسوشيال ميديا ضغطت بسبب التصريحات التى أدلى بها أفشة والتى لم يكن فيها موفقا".

وتابع شوبير: "ما علمته أن أفشة سيشارك فى مران الأهلى اليوم وسيشارك بشكل عادى، لكن لن ينال ثقة كولر بسهولة، وسيعود للمشاركة ولكن سيعانى للحصول على ثقة المدرب، لأن كولر غاضب من موقفه".

وشدد: "الموقف بدون ترتيب أن أفشة تحدث عن كولر بشكل جيد فى البداية، كان حديثه به ثناء كبير على مدربيه السابقين رينيه فايلر وبيتسو موسيمانى، ولكنه اشتكى من عدم المشاركة أساسيا وهو ما تسبب في ابتعاده عن المنتخب وهو ما أغضب اللاعب".

وأردف: "هناك عدد من اللاعبين غاضبين من تصريحات أفشة وقد يكون إبعاده عن التدريبات حتى تهدأ النفوس، ونحن كمصريين الأمور لدينا أسهل، ومع كولر الأمور ستأخذ وقت ولكن قلبه مش أسود لأنه بدليل مع فعله من قبل مع أحمد عبد القادر".