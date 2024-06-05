شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطوات إعداد فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على بدء نشاط الكرة النسائية بالنادى خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لشروط فيفا للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وكشف مصدر بالنادى أنه من المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة تفاصيل وخطوات بدء نشاط الكرة النسائية بالنادى، على أن يشهد الموسم المقبل وجود فريق كرة نسائية بالزمالك.

وأعلن مسئولو الزمالك أنه ستتم إقامة اختبارات خاصة بالكرة النسائية داخل نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة بداية من مواليد 2009 حتى 2013.

ويستعد الزمالك للإعلان عن إنشاء فريق للكرة النسائية، وإجراء اختبارات لفرق الناشئات من أجل تكوين فريق أول، بعد مطالبة فيفا لكاف بإلزام الأندية بهذا الأمر، لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، تأهبا للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.