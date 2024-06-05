شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بروكسى الأحد وديا استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى على إقامة مباراة ودية الأحد المقبل مع بروكسى أحد أندية دورى المحترفين، فى إطار استعدادات الفريق للمباريات المقبلة فى دورى nile وكأس مصر.

ويسعى الجهاز الإدارى بالإسماعيلى لتنظيم مباراة ودية أخرى بعد مواجهة المريخ السودانى غدا الخميس، وبروكسى الأحد المقبل، ليختتم بها المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتى الدورى وكأس مصر، والتى يبدأها الفريق بمواجهة إنبى.

ويستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام فريق إنبى، المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وغاب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقى 9 مباريات على نهاية المسابقة.