شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو وموقف حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن تحضيرات منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو غدا الخميس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة الغد.

وقال شوبير، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "حسام حسن شغال ومموت نفسه وكل شيخ وليه طريقة وإحنا بنساند حسام حسن، وإبراهيم حسن بيقعد مع المدافعين ويوجه لهم النصائح".

وأكمل: "محمد صلاح عامل شغل محترم من تحفيز للاعبين ومبسوط إنه دخل في الأجواء وتجاهل اللغط اللي كان بيثار".

وأردف: "التشكيل فيه أسماء ليس عليها خلاف، ونبدأ من الخط الأمامي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد، وفي الوسط عندك أكرم توفيق ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور هيختار 2 منهم، وقد يفكر في أكرم كظهير أيسر ولكن الأقرب هاني".

وواصل: "وفي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال، وفي حراسة المرمى لا يوجد اسم بارز وهناك منافسة رباعية بين الشناوي وشوبير وعواد والمهدي، وقد يكون الشناوي وشوبير فرصهم أكبر، ولأول مرة مركز حراسة المرمى يكون مبهما، ولا يهم من يلعب ولكن الأهم من يكسبنا".