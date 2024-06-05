شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب خوض المنتخب الوطني مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان طلعت يوسف المدير الفني لمودرن فيوتشر، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة فقط، عقب الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بكأس مصر بثلاثية نظيفة والتأهل لدور الـ 16.

في سياق متصل، اقترب مسئولو مودرن فيوتشر من حسم الصفقة الصيفية الأولى بضم ضياء السيد مهاجم فريق المنصورة، بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب وناديه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من مودرن فيوتشر قد دخل فى مفاوضات سابقة مع لاعب المنصورة خلال العام الماضي، غير أن الأمور توقفت بسبب مغالاة المنصورة المادية.

ويستعد مودرن فيوتشر، لمواجهة نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري، بمنافسات الدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.