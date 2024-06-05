شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس.. ويعدهم بمكافآت خاصة حال العودة بالذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على مؤازرة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.

وشهد تدريب المنتخب بالأمس حضور النائب أحمد أبو هشيمة، والكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، وذلك لمؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين فى رحلة الإعداد إلى الأولمبياد.

وحرص النائب أحمد أبو هشيمة على الاطمئنان من ميكالى على آخر الترتيبات والتجهيزات للتحديات المقبلة، والتي تنتظر المنتخب استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وشدد النائب أحمد أبو هشيمة على ضرورة بذل كل اللاعبين لأقصى مجهود لديهم حتى يتسنى لهم الفوز بالخمس مباريات لتحقيق ميدالية وحال الفوز بالمباراة السادسة سيعودون بالذهب ويدخلون الفرح على كل الشعب المصري، وهذا يساوي الدنيا بما فيها.

كان قد سبق وقدم النائب أحمد أبو هشيمة بصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعما ماليا قدره ٢ مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي، ووعدهم بمكافآت خاصة حال العودة بالميدالية الذهبية، كتلك التي قدمها للمنتخب الأوليمبي الذي حقق بطولة أفريقيا بقيادة الكابتن شوقي غريب.



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (10)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (1)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (2)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (3)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (4)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (5)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (6)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (7)



النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس (8)