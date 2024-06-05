شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة: الخروج من كأس مصر له إيجابياته وأحمد عبدالرؤوف مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة، أن أحمد عبد الرؤوف مستمر في القيادة الفنية لبلدية المحلة لآخر الموسم، وهدفنا البقاء في دورى nile الموسم الحالي.

وقال مصطفى الشامى في مداخلة مع برنامج "صباح أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منذ الصعود للدورى وهدفنا كان واضح هو البقاء في الدورى هذا الموسم، رغم البداية الكبيرة التي بدأناها ولم يكن لنا أطماع أكثر من ذلك حتى لا يتعشم أحد في أكثر من ذلك".

وأضاف رئيس بلدية المحلة: "لدينا ثقة كبيرة في أحمد عبد الرؤوف في تحقيق هدف البقاء في نهاية الموسم وهو مستمر معنا ولا توجد أي نية في رحيله".

وتابع: "استعدنا الكثير من مستوانا في آخر 3 مباريات وقادرين على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة وتجميع النقاط".

وأوضح: "الخروج من كأس مصر أمام الجونة كان مهم للتركيز في الأهم وهو بطولة الدورى، والجونة فريق جيد ومعهم علاء عبد العال وكنا نعانى من الكثير من الغيابات في هذه المباراة، والخروج فرصة جيدة يجب استغلالها خلال فترة التوقف الحالية في تجهيز كل اللاعبين للمباريات المقبلة".