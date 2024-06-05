شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب فتوح عن الزمالك بعد الإصابة مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك إلى برنامج تأهيلى بعد الإصابة التي يعانى منها في الكاحل خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادا لبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الزمالك من أسبوعين إلى 3 أسابيع، في ظل إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية".

و من المقرر أن يواصل البرنامج التأهيلى والعلاجى من أجل العودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، بالمباراة المقرر إقامتها الجمعة 14 يونيو بـ استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.



