الذكاء الصناعي يرشح المنتخب الانجليزي للحصول على لقب يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان المنتخب الانجليزي هو المرشح الاوفر حظا لاحراز لقب بطولة يورو 2024 والتي ستبدأ يوم 14 يونيو الحالي في المانيا وفقا لاحد المواقع الرياضية الكبرى بأستخدام وسائل الذكاء الصناعي .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان احد المواقع الرياضية المتخصصة وهو موقع SPORTRADAR استخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحديد المنتخبات الاوفر حظا للفوز بلقب يورو 2024 فجاء المنتخب الانجليزي في المركز الاول بنسبة 24 % وتلاه المنتخب الفرنسي كمرشح ثاني لاحراز اللقب بنسبة 18.1 % ثم منتخب المانيا الدولة المنظمة بنسبة 15.2 % ثم منتخب البرتغال بنسبة 16 % .

وقالت الديلي ميل ان منتخبات أسكتلندا و جورجيا والبانيا و سلوفاكيا هي الاقل ترشيحا للحصول على اللقب بنسبة لا تتجاوز 0.2 % .

اما على مستوى هداف البطولة فقالت صحيفة الديلي ميل ان الذكاء الصناعي رشح النجم الفرنسي كيليان مبابي لاحراز جائزة الحذاء الذهبي لبطولة كأس اوربا كهداف للبطولة بنسبة 15.2 % تلاف وبفارق ضئيل للغاية هداف منتخب انجلترا هاري كين بنسبة 14.8 % مشيرة الى ان الذكاء الصناعي اكد ان عدد الاهداف الازمة لاي لاعب للفوز بلقب هداف البطولة هو ستة اهداف .

يذكر ان منتخب فرنسا هو الذي اطاح بالمنتخب الانجليزي في النسخة الاخيرة من كأس العالم في قطر 2022 بينما لم ينجح منتخب المانيا في تجاوز الدور الاول في النسختين الاخيريتين لكأس العالم .