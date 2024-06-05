6 ميدليات ذهبية لفريق الجمباز بالمقاولون العرب في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق فراشات الايروبك بنادي المقاولون مواليد 2014 على 6 ميدالية ذهبية فى بطولة الجمهورية المقامة بنادى المقاولون العرب، تحت إشراف المدير الفنى ك أحمد شاكر ، المدرب العام ك محمود شاكر ، مدربه الفريق ك احمد سعد مدرب الفريق ك عمررمضان .

مدرب الفريق ك محمد نبيل.

مدربه الفريق ك الاء الأمير.

في سياق آخر، بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة، تعاقد نادى المقاولون العرب الرياضى مع الدكتور تامرعادل ليصبح رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي، وتأتى تلك الخطوة من أجل تطوير منظومة اللعبة في جميع القطاعات من خلال وضع استراتيجية علمية تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري في اللعبة، واللعب فى دورى المحترفين .

كما يشير التعاقد مع د تامر عادل إلى عزم مجلس إدارة النادى نحو الصعود بكرة اليد إلى آفاق جديدة مثلما حدث فى الكرة الطائرة والتى وصلت إلى مرحلة المحترفين ، وذلك نظرا لما يمتلكه من سجلا حافلا بالانجازات والخبرات التى من شأنها تضيف الكثير للعبة كرة اليد بالنادى.

وقع العقد المهندس كريم رأفت عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على النشاط الرياضي، وذلك بحضور الأستاذ علي العسال المشرف العام على النادي.