شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمنتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا في السابعة مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

كما يفتح مسئولو منتخب مصر التدريب الأخير قبل مواجهة بوركينا فاسو، أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وذلك قبل خوض لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المونديال أمام منتخب الخيول.

ومن المقرر أن يبدأ المران المفتوح في السابعة والنصف مساء ويستمر لمدة ربع ساعة، يسبق مؤتمر صحفي لمنتخب مصر ويعقبه مؤتمر صحفي ومران مفتوح لمنتخب بوركينا فاسو.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.