شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر والأهلى لحسم ملفات كروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة.

وعاد كولر من إجازته في سويسرا التي قضاها هناك عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت قبل الماضي.

ويناقش مسئولو الأهلي مع كولر ملف المُعارين والصفقات الجديدة وارتباطات الفريق المقبلة وغيرها من الملفات التي تحتاج للحسم من جانب المدير الفني.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.