شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوفر حفالات لنقل جماهيره ومؤازرة الفريق بنهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تنظيم رحلات وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة مباريات نادي الاتحاد السكندري و الأهلى ( 5 Best of ) في الدور النهائي لدورى السوبر لكرة السلة و المقرر إقامته خلال الفترة من 7-6-2024 حتى 14-6-2024 بصالة إستاد القاهرة الرئيسية رقم "1".

وجاء قرار الاتحاد السكندري حرصا على دعم ومساندة جماهير الثغر العظيمة لفريقها في نهائي دوري سوبر السلة، بحيث يسمح لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة بالسفر لحضور المباريات.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد " 500 " تذكرة لكل نادى من خلال موقع تذكرتى ، وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقـر نـادي الاتحاد السكندرى بالشاطبي من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثالثة .