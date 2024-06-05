نابولي يبدأ فصلاً جديداً في تاريخه بتعيين كونتي مدرباً

الرياص - اسماء السيد - روما : يجمع أنتونيو كونتي بين عقلية الفوز، والروح القتالية، والمقدرة على شحن اللاعبين، وجعلهم أقرب إلى "جنود المعركة"، وهي سمات سوف يستفيد منها فريق نابولي الذي يشتهر طوال تاريخه بأنه كيان يقوم على "الروح"

فقد عيّن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لعام 2023 والذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، المدرب أنتونيو كونتي ليشرف عليه بعقد حتى حزيران (يونيو) 2027، بحسب ما أعلن الأربعاء.

وقال النادي في بيان "يُرحّب نابولي بأنتونيو كونتي الذي يستلم تدريب الفريق الأوّل بعدما وقّع عقداً مع النادي حتّى 30 حزيران (يونيو) 2027".

وعلّق الرئيس أوريليو دي لورينتيس في البيان "أنا فخورٌ للغاية لأن المدرب الجديد لنابولي هو أنتونيو كونتي، وهو مدرب عالي المستوى، قائد، ومعه أنا واثق من أن إعادة التأسيس الضرورية ستبدأ بعد انتهاء الفترة التي خُتمت بفوزنا بلقب الدوري في العام الماضي، عقب مواسم عدة في قمة كرة القدم الإيطالية".

وأضاف "اليوم يمثّل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي".

تعهدات كونتي

بدوره، قال كونتي "أنا سعيد ومتحمّس للجلوس على مقاعد بدلاء نابولي. يُمكنني أن أعِد بشيءٍ واحد: سأقوم بكل ما في وسعي لتطوير الفريق والنادي. التزامي، معاً برفقة فريق عملي، سيكون أكيداً".

خبرات وتجارب بلا حدود

وكان كونتي (54 عاماً) الذي درّب يوفنتوس (2011 - 14)، منتخب إيطاليا (2014 - 16)، تشلسي الإنكليزي (2016 - 18) وإنتر (2019 0- 21) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنكليزي في آذار/مارس 2023. وبات خامس مدرّب لنابولي في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وترك لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب راهناً، النادي بعد الفوز بلقب الدوري، ثم تبعه ثلاثة مدربين آخرين، هم الفرنسي رودي غارسيا ووالتر ماتزاري ثمّ فرانتشيسكو كالتسونا.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن كونتي وقّع عقداً براتبٍ سنويّ يُقدّر بنحو ثمانية ملايين يورو.