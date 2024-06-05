دي بروين على أعتاب الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - بات النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي على أعتاب الدوري السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبدى اللاعب البلجيكي استعداده للقدوم إلى الدوري السعودي اليوم في تصريحات جعلت مستقبل اللاعب في مانشستر سيتي غامضاً.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ، جاهزية الدوري السعودي لكرة القدم لتقديم عرضاً ضخماً للنجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وأضاف رومانو أن الدوري السعودي كان يريد اللاعب منذ الصيف الماضي، حيث ينتظر الآن قرار دي بروين لتقديم الخطوات الرسمية.

وتابع "هناك احتمالية حقيقية أن يغادر دي بروين نادي مانشستر سيتي هذا الصيف بالفعل والدوري السعودي ينتظر قراره".