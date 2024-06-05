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ليفربول يستعد للتضحية ب10 لاعبين في الميركاتو الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الإنجليزي رحيل عشر نجوم عن الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تولي الهولندي آرني سلوت المسئولية الفنية للريدز.

وتعاقد مسئولو نادي ليفربول مع المدرب الهولندي آرني سلوت لتدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، والذي رحل بنهاية الموسم الحالي.


وجاء اللاعبون العشر الراحلون عن نادي ليفربول كالتالي: ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن، وكودي بيلينينجتون، فضلًا عن الثنائي الذي تم عنه الإعلان مسبقًا وهما: جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا.

وقرر مسئولو نادي ليفربول بالتنسيق مع آرني سلوت على بقاء حارس المرمى أدريان، حيث تم الاتفاق على تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة القادمة.

ووجه نادي ليفربول الشكر لجميع اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي، متمنيًا لهم التوفيق مستقبلًا.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الأخير وهو في المركز الثالث، خلف كل من مانشستر سيتي المتصدر وأرسنال الذي حل وصيفًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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