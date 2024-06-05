منتخب مصر بزيه الأساسي و بوركينا فاسو بالأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.



أدار الاجتماع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء غد الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على ستاد القاهرة الدولي.



ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة مصر، وجيبوتي وسيراليون.



ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

