شبانة: حفل تدشين مشروع الاهلي " تاريخي"

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بالحفل الضخم الذي أقامه النادي الأهلي بالأمس لتدشين مشروع القرن كما أطلق عليه.

وتابع شبانة ان خطوة بناء مدينة رياضية كاملة ستعزز بشكل ضخم من استثمارات النادي الأهلي والتي قد تصل سنويا لمليارات.



وواصل: على ان هذه الاستثمارات لن تأتي بالنفع فقط على القلعة الحمراء، بل سترفع من شأن الاستثمار المصري بالكامل والعمالة المصرية.

وأتم شبانة قائلا : على جميع الأندية الجماهيرية في مصر محاولة السير على خطى الأهلي من الآن والا لن يلحق به أحد بعد ذلك ، مؤكدا على أن يوم أمس كان تاريخيا وأصبحنا شاهدين على هذا التاريخ.

في سياق متصل، الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك وكلاء لاعبين تواصلوا مع الزمالك بشأن المدافع الجزائري بلعيد.

وأضاف شبانة ان الوكلاء أعطوا الضوء الأخضر للزمالك للدخول في المفاوضات، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الزمالك تماما لعدم الدخول في مزايدات على أي لاعب في هذه الفترة.

وأشار شبانة على ان المهاجم أحمد ياسر ريان أبلغ سيراميكا كليوباترا رسميا برغبته في الانتقال للقلعة البيضاء، مضيفا ان اللاعب ينتظر فقط الحصول على موافقة ناديه في وسط المفاوضات الجادة بين الطرفين.

