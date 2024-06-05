عبدالرزاق حمدالله يرحل عن اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السعودي موقفه من الاستمرار مع العميد من عدمه في الموسم الكروي المقبل.



كشفت تقارير صحفية سعودية أن عبدالرزاق حمدالله حسم موقفه، وقرر الرحيل عن صفوف اتحاد جدة بشكل نهائي.

وتابعت التقارير أن حمدالله يريد مغادرة النادي قبل بداية المعـسكر الخارجي، مضيفة أن اللاعب المغربي قرر الرحيل عن صفوف العميد.

وأضافت، أن مسؤولو اتحاد جدة يجدوا صعوبة في استمرار المغربي مع الفرنسي كريم بنزيما، ليكون الاتجاه الأقرب رحيل حمدالله عن صفوف العميد.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة اتحاد جدة تنتظر اعتماد الميزانية من لجنة الاستقطاب للتعاقد مع لاعب مميز يعوض عبدالرزاق حمدالله.





عبد الرزاق حمدالله مرشح للانتقال إلى نادي القادسية

دخل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد السعودي، ضمن خيارات نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين، لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن عبد الرزاق حمدالله مرشح للانتقال إلى نادي القادسية الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب رحيله عن صفوف الاتحاد.

وتستهدف إدارة نادي الاتحاد إعادة هيكلة فريق الكرة الأول والتعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح نادي القادسية في التتويج ببطولة دوري يلو الدرجة الأولى للموسم الحالي، ليضمن صعوده رسميًا إلى دوري المحترفين، حيث تسعى الإدارة لدعم الفريق بقوة من أجل الاستعداد للموسم الجديد.