مصر وبوركينا فاسو بتصفيات المونديال .. المنتخب الوطني بزيه التقليدي غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم الأربعاء ، الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الوطني وبوركينا فاسو ، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء غد الخميس ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت فعاليات الاجتماع الفني بعد انتهاؤه عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض ، فيما تقرر ارتداء منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر الكامل.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :.. .

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن اختيار القائمة النهائية التى تضم كل من محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، عمر كمال ، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامى، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الوطني الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.

وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 منتخبات ، يتأهل منهم الأوائل مباشرة إلى كأس العالم بينما توجد فرصة أخرى لأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق عالمي مع القارات الأخرى على بطاقة تأهل.

حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لحسام حسن في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام في قاعة المؤتمر باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا ينطلق في السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، على أن يتضمن بعض تدريبات الجري والإحماء، إلى جانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

مصر وبوركينا فاسو.. موعد المباراة

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام بوركينا فاسو حيث لم يخسر الفراعنة أمام الأحصنة، حيث حقق المنتخب الوطني 5 انتصارات مقابل تعادلين.