بيراميدز يعرقل الأهلي في صفقة كوناتي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

جاءت مفاوضات بيراميدز في الوقت الذي يقترب فيه الأهلي بشدة من اتمام الصفقة بعد ابداء كولر قناعته التامة باللاعب.

وأضاف شبانة ان ممدوح عيد تواصل بشكل شخصب مع ديميتري وكيل اللاعب لعقد جلسة معه عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو للحصول على خدمات كوناتي وضمه لفريق بيراميدز.

فيما تحدث محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق عن صفقة مرتقبة لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن اللاعب سيتفوق على جميع مهاجمي الفريق في الوقت الحالي.

أضاف عبدالجليل أن محمد كوناتي المرشح للانتقال للنادي الأهلي لاعب قوي، ومن العناصر القوية وسيفيد الفريق كثيرا حال التعاقد معه على حساب الفرنسي موديست.

