خطوة عاجلة من الزمالك بخصوص محمد شحاتة

بدأ مسئولو نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب في تفعيل البند الخاص بشراء محمد شحاتة، لاعب الفريق المعار من نادي طلائع الجيش.

ومن المقرر ان يدفع مسئولو الزمالك مبلغ 10 مليون جنيه لنادي طلائع الجيش؛ وذلك من أجل تفعيل بند شراءه نهائيًا.

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وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موافقته على تفعيل بند شراء محمد شحاتة من نادي طلائع الجيش، وذلك في ظل قناعته بإمكانيات اللاعب.

وساهم محمد شحاتة في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه؛ وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المرتين الأولى كانت عام 2019، والثانية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.