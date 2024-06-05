اتحاد جدة يرصد مبلغا خرافيا لضم صلاح ودي بروين

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء عن رصد مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي لرقم ضخم من اجل ضم الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة «caughtoffside» فإن إدارة نادي الاتحاد السعودي رصدت مبلغ 200 مليون يورو من أجل ضم صلاح ودي بروين في الميركاتو الصيفي القادم.

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وأضافت الصحيفة الإنجليزية: “مسئولو النادي السعودي يسعون لضم ثنائي الدوري الإنجليزي وذلك في ظل الرغبة القوية لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو القادم؛ لرغبتهم في المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل”.

واختتمت الصحيفة: “مسئولي نادي الاتحاد السعودي سيجدوا صعوبة في ضم الثنائي، خاصة في ظل استقرار صلاح على التجديد للريدز، ورغبة ناديي الهلال والنصر في ضم دي بروين.

من جهة أخرى استقر مسئولو نادي ليفربول على رحيل عشر لاعبين في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بناءًا على قرار الهولندي آرني سلوب.

وجاء اللاعبون العشر الراحلون عن نادي ليفربول كالتالي: ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن، وكودي بيلينينجتون، فضلًا عن الثنائي الذي تم عنه الإعلان مسبقًا وهما: جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا.