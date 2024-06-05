حقيقة مفاوضات الاهلي لضم مهاجم اتحاد جدة السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار مسئولي نادي اتحاد جدة السعودي برحيل الدولي المغربي عبد الرازق حمد الله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن دخول مسئولي الأحمر في مفاوضات من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم خاصة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف الفريق.

اقرأ أيضًا: طلب عاجل من كولر في الاهلي بعد عروض السعودية

ولم يفتح مسئولو النادي الاهلي أي مفاوضات مع الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله خاصة في ظل كبر سنه، وسعي الأهلي لضم لاعبين أصحاب أعمار صغيرة.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رصد مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي لرقم ضخم من أجل ضم الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة «caughtoffside» فإن إدارة نادي الاتحاد السعودي رصدت مبلغ 200 مليون يورو من أجل ضم صلاح ودي بروين في الميركاتو الصيفي القادم.