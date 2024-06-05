تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، عن ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للقميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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ويسعى منتخب مصر للفوز في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وذلك من أجل تشهيل مهمة الفريق في التأهل لكأس العالم المقبل.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر لنهائيات كأس العالم ترجع إلى عام 2018 والتي لعبت بروسيا، حيث ودعت البطولة من الدور الأول.