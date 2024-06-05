قرار عاجل في الزمالك بعد عروض احتراف زيزو

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قرارًا عاجلًا بتجديد عقد أحمد سيد زيزو وتعديل راتبه، خاصة في ظل تلقيه عروضًا للرحيل عن الفريق.

وتلقى زيزو عدة عروض خارجية الفترة الأخيرة للرحيل عن نادي الزمالك أبزرها عروض ناديي الشباب والقادسية السعوديين.

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وجاء قرار الزمالك بتعديل راتب زيزو وتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم، خاصة وأنه يعد أحد الركائز الأساسية بالفريق.

ويتواجد أحمد سيد زيزو رفقة منتخب مصر والذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

يذكر أن عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقع لأي ناد آخر بنهاية عقده مع الفريق.

وساهم زيزو في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية أحرزه أحمد حمدي.