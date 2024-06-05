"بعد إصابته مع منتخب مصر".. مدة غياب أحمد فتوح عن المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد فتوح الظهير الأيسر في نادي الزمالك، مدة غيابه، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، وغادر المعسكر على إثرها.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سأغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولن ألحق بمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ربما المباراة التي تليها أستطيع المشاركة".

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، إصابة اللاعب بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ فتوح برنامجه التأهيلي والعلاجي، أمس الثلاثاء.

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