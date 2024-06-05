"فيفا" يهنئ توت عنخ آمون بالتتويج بالدوري المصري للسيدات.. وعلام يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي توت عنخ آمون بالتتويج بالدوري المصري لكرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخه، عبر خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووجه فيفا الشكر إلى الاتحاد المصري على دعم وتطوير الكرة النسائية، وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا في الخطاب: "أسعد بتهنئة بطل مصر الجديد توت إف سي، جهودهم المستمرة ونتائجهم على مدار الموسم أثمرت ذلك اللقب الهام، أهنئ جميع أعضاء الفريق على ذلك الإنجاز."

وأضاف إنفانتينو: "أشكر أيضا الاتحاد المصري ورئيسه جمال علام على العمل المستمر لدعم الكرة النسائية في بلادكم."

ورد الجانب المصري، بخطاب قال فيه جمال علام رئيس الاتحاد المصري: "نشكركم على خطابكم الراقي لتهنئة بطل مصر الجديد في الكرة النسائية، نقدر بشدة دعمكم المتواصل للكرة النسائية في جميع الاتحادات الوطنية الواقعة تحت مظلة فيفا."

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