الطريق إلى كأس العالم.. منتخب مصر بالزي الأحمر ضد بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيم الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، منذ قليل.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، فيما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

وأدار الاجتماع الفني كل من، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، شعبان بسطاوي منسق المنتخبات، مينا سامح إداري المنتخب الأول وعبدالله سيد مسؤول المهمات.

وتقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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