شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب برحيل محمد عبد المنعم حال وصول عرض مُغرٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو النادي الاهلى بالموافقة على رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للاحتراف في نهاية الموسم الحالي، لأيا من الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، شريطة الحصول على مقابل مالي مغري، يدفع الإدارة للموافقة على العرض المقدم والتراجع عن فكرة التمسك بالمدافع الدولي.

ولم تتلق إدارة الأهلي أية عروض خارجية للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، ولكنها أبدت مرونة في الموافقة على تحقيق حلم اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لاسيما وأن اللاعب يضغط بشدة لإقناع ناديه بخوص تجربة الاحتراف في سن مبكرة، في ظل اهتمام أكثر من نادي خارجي بالتعاقد معه، أبرزهم ناديي موناكو الفرنسي وجالاتا سراي التركي.

جاء تغيير موقف إدارة الأهلي بشأن الترحيب برحيل محمد عبد المنعم رغم أنه المدافع رقم 1 في خط دفاع الأهلي ومن أهم الركائز الأساسية في صوف النسور الحمر مع اقتراب النادي من إبرام صفقتين لتدعيم مركز قلب الدفاع وهم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري ويوسف أيمن لاعب الدحيل القطري والذي يحمل الجنسية المصرية.

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.



ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.