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"فيفا" يهنئ توت عنخ آمون ويشكر الاتحاد المصري على دعم الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، هنأ خلاله نادي توت عنخ آمون بالتتويج بالدوري المصري للكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخه، كما وجه الشكر للاتحاد المصري على دعم وتطوير الكرة النسائية.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطاب الاتحاد الدولي: "أسعد بتهنئة بطل مصر الجديد توت إف سي، جهودهم المستمرة ونتائجهم على مدار الموسم أثمرت ذلك اللقب الهام، أهنىء جميع أعضاء الفريق على ذلك الإنجاز."
وواصل إنفانتينو: "أشكر أيضا الاتحاد المصري ورئيسه جمال علام على العمل المستمر لدعم الكرة النسائية في بلادكم."


بدوره شكر الاتحاد المصري لكرة القدم إنفانتينو والاتحاد الدولي في خطاب رسمي قال خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصري: "نشكركم على خطابكم الراقي لتهنئة بطل مصر الجديد في الكرة النسائية."
وواصل علام: "نقدر بشدة دعمكم المتواصل للكرة النسائية في جميع الاتحادات الوطنية الواقعة تحت مظلة فيفا."

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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