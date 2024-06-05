شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر و بوركينا فاسو بالأخضر فى مواجهة تصفيات المونديال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

مثل منتخب مصر فى الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.