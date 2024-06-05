هل يشارك أفشة بشكل طبيعى فى تدريبات ومباريات الأهلي بعد أزمة تصريحاته؟

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة على خلفية تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، والتي أساءت استياء وغضب مسئولي القلعة الحمراء وزملائه في الفريق.

ومن المنتظر أن يعود أفشة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بدءا من مباراة فاركو القادمة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

س: ماذا حدث مع أفشة في الأهلي؟

ج: غاب أفشة عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل الجيم عقب عودة الأهلي لاستئناف التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين منذ التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، تنفيذا لقرار الجهاز الفني.

س: لماذا تم إبعاء أفشة من تدريبات الأهلي

ج: خاض أفشة تدريبات منفردة على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب مؤخرا وأثارت حالة من الغضب داخل النادي وبين زملائه، حيث طلب مارسيل كولر المدير الفني استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، مراعاة لغضب بعض زملائه من تلك التصريحات.

س: موعد انتظام افشه في تدريبات الأهلي؟

ج: من المنتظر أن يعود أفشة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بدءا من اليوم الأربعاء بعد تغريم اللاعب وتحذيره من الإدلاء بأية تصريحات في الفترة القادمة.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.