شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتدرب صباحا ومساء استعدادا للزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، التدريب صباحا ومساء من أجل الاستعداد بشكل قوى لمواجهة الزمالك المقرر لها 14 يونيو الجارى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دورى nile.

ويخوض فريق سيراميكا تدريبات بدنية قوية من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للمباريات المقبلة في دورى nile وكأس مصر، والتي يبدأها الفريق بمواجهة الزمالك والذى سيلعب معه مرتين خلال 15 يوما.

واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

وينتظر فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى 4 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى في بطولة الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي، التى يخوض فيها منتخب مصر مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، يسعى من خلالها تحقيق الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى، والتي يأتي أبرزها الزمالك.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.