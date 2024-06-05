شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يبدأ برنامجه التأهيلي بالأهلى بعد جراحة وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ على معلول لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، بعد إجراء عملية جراحية في الأيام الماضية.

ويغيب على معلول عن الأهلي من 4 إلى 6 شهور يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي قبل أن يعود مجددا للملاعب.

وحرص معلول على حضور حفل تدشين مشروع القرن والبدء في بناء استاد الأهلي الجديد، حيث ظهر بعكازين بعد تلقيه دعوة للحضور.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.



ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.



ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.