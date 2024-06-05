شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تفاصيل تغريم أفشة في الأهلي ومدة غياب أحمد فتوح عن الزمالك، وموقف الأهلي من احتراف محمد عبد المنعم.

تعرف على مدة غياب فتوح عن الزمالك بعد الإصابة مع المنتخب

يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك إلى برنامج تأهيلى بعد الإصابة التي يعانى منها في الكاحل خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادا لبوركينا فاسو.

تفاصيل تغريم أفشة فى الأهلى وموعد انتظامه بالمران الجماعى

قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة على خلفية تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، والتي أثارت استياء وغضب مسئولي القلعة الحمراء وزملائه في الفريق.

الأهلى يبحث عن ودية لتجهيز لاعبيه فى فترة توقف الدوري

يبحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خوض فريقه مباراة ودية أو أكثر خلال فترة توقف الدوري من أجل إكساب لاعبيه حساسية المباريات وعدم التأثر سلبا بعد الحصول على فترة راحة لمدة أسبوع والابتعاد عن خوض مباريات رسمية منذ يوم 25 مايو الماضي.

الأهلي يرحب برحيل محمد عبد المنعم حال وصول عرض مُغرى

رحب مسئولو النادي الاهلى بالموافقة على رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للاحتراف في نهاية الموسم الحالي، لأيا من الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، شريطة الحصول على مقابل مالي مغري، يدفع الإدارة للموافقة على العرض المقدم والتراجع عن فكرة التمسك بالمدافع الدولي.

الزمالك يؤجل ملف الراحلين لحين حل أزمة إيقاف القيد

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تأجيل الحديث عن ملف الراحلين عن الفريق فى الوقت الحالى لحين حل أزمة إيقاف القيد التى تم توقيعها على الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

الأهلي: تكلفة مشروع القرن 12 مليار جنيه ولن نتحمل أى أعباء مالية

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن النادى لن يتكلف أى أموال فى بناء المدينة الرياضية، موضحا أن هناك خطة استثمارية لتمويل المشروع، قائلا: "هناك 4 محاور أساسية فى قصة الاستاد، أولا الأرض التى سيتم بناؤه عليها، ثانيا تصميم الاستاد، لازم يتماشى مع هوية النادى الأهلى، ثالثا الشق المختص بالموافقات والتراخيص، والشق الرابع هو التمويل وهذا كان العائق الأكبر أمامنا".

بلدية المحلة: الخروج من كأس مصر له إيجابياته وأحمد عبدالرؤوف مستمر

أكد مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة، أن أحمد عبد الرؤوف مستمر في القيادة الفنية لبلدية المحلة لآخر الموسم، وهدفنا البقاء في دورى nile الموسم الحالي.