شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد عواد بعد العودة من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتح ملف التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول، بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويشارك محمد عواد في معسكر منتخب مصر في الوقت الحالي، على أن يتم وضع الرتوش النهائية على التجديد، وتوقيع العقود الجديدة عقب العودة من المعسكر.

وكان الزمالك عقد جلسة مع الحارس تم خلال الموافقة على التجديد، حيث ينتهى عقد الحارس بنهاية الموسم الجارى ومن حقه التوقيع لأى نادى في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء،لكن الحارس لديه رغبة قوية في التجديد.

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.